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Пономарев Семен Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Пономарев Семен Васильевич
Фамилия
Пономарев
Имя
Семен
Отчество
Васильевич
Занятие
лич. поч. гр.
Адрес
Московская губерния, Коломенский уезд
Ценз
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