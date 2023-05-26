Никитин Антон Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикитин Антон Алексеевич

Никитин Антон Алексеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Никитин Антон Алексеевич
Фамилия
Никитин
Имя
Антон
Отчество
Алексеевич
Адрес
Московская губерния, Коломенский уезд, Озеры
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.