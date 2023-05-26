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Миляев Степан Петрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Миляев Степан Петрович
Фамилия
Миляев
Имя
Степан
Отчество
Петрович
Адрес
Московская губерния, Коломенский уезд, Климово
Ценз
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