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Мотылев Гавриил Тимофеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Мотылев Гавриил Тимофеевич
Фамилия
Мотылев
Имя
Гавриил
Отчество
Тимофеевич
Адрес
Московская губерния, Коломенский уезд, Мещерино
Ценз
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