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Макеев Сергей Макеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Макеев Сергей Макеевич
Фамилия
Макеев
Имя
Сергей
Отчество
Макеевич
Адрес
Московская губерния, Коломенский уезд, Лопатино
Ценз
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