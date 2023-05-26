Моргунов Савелий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоргунов Савелий Иванович

Моргунов Савелий Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Моргунов Савелий Иванович
Фамилия
Моргунов
Имя
Савелий
Отчество
Иванович
Адрес
Московская губерния, Коломенский уезд, Озеры
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.