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Савостьянов Алексей

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Савостьянов Алексей
Фамилия
Савостьянов
Имя
Алексей
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Рузский уезд, Судниковская волость, Сляднева
Ценз
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Около 1856
Неизвестно
Сляднево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
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