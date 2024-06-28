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Советов Александр Александрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Советов Александр Александрович
Фамилия
Советов
Имя
Александр
Отчество
Александрович
Занятие
сын надв. сов.
Адрес
Московская губерния, Рузский уезд, Мамошинская волость, Рождествене
Ценз
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