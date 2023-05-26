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Смирнов Феофан Игнатов

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Смирнов Феофан Игнатов
Фамилия
Смирнов
Имя
Феофан
Отчество
Игнатов
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Волоколамский уезд, Бухалова
Ценз
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