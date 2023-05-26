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Ратников Ефим Михайлов

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ратников Ефим Михайлов
Фамилия
Ратников
Имя
Ефим
Отчество
Михайлов
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Клинский уезд, Алексеевки
Ценз
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