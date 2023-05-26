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Романов Егор Евдокимов

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Романов Егор Евдокимов
Фамилия
Романов
Имя
Егор
Отчество
Евдокимов
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Клинский уезд, Васильевская волость, Любятиной
Ценз
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