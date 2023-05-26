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Ртищев Василий Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ртищев Василий Иванович
Фамилия
Ртищев
Имя
Василий
Отчество
Иванович
Занятие
отстав. поручик
Адрес
Московская губерния, Рузский уезд, Горбовская волость, Ахлебхиной
Ценз
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