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Парашин Петр Андреев

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Парашин Петр Андреев
Фамилия
Парашин
Имя
Петр
Отчество
Андреев
Сословие
купечество
Адрес
Руза
Ценз
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