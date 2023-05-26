Панисов Матвей Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанисов Матвей Дмитриев

Панисов Матвей Дмитриев

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Панисов Матвей Дмитриев
Фамилия
Панисов
Имя
Матвей
Отчество
Дмитриев
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Рузский уезд, Верхне-Васильевскаго
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close