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Орлов Иван Кириллов

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Орлов Иван Кириллов
Фамилия
Орлов
Имя
Иван
Отчество
Кириллов
Занятие
заштатн. причетн.
Адрес
Московская губерния, Рузский уезд, Орешковская волость, Аннине
Ценз
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