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Никитин Герасим

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Никитин Герасим
Фамилия
Никитин
Имя
Герасим
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Рузский уезд, Орешковская волость, Горбова
Ценз
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