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Налимов Петр Никифоров

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Налимов Петр Никифоров
Фамилия
Налимов
Имя
Петр
Отчество
Никифоров
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Клинский уезд, Пристанина
Ценз
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