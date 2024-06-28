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Маркелов Дмитрий Михайлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Маркелов Дмитрий Михайлович
Фамилия
Маркелов
Имя
Дмитрий
Отчество
Михайлович
Занятие
надвор. совет.
Адрес
Московская губерния, Рузский уезд, Клементьевская волость, Шишиморове
Ценз
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