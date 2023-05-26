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Малолетнов Афанасий Иванов

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Малолетнов Афанасий Иванов
Фамилия
Малолетнов
Имя
Афанасий
Отчество
Иванов
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Рузский уезд, Хотебцовская волость, поселка Иванова
Ценз
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