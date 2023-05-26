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Лукихин Андрей Никитин

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Лукихин Андрей Никитин
Фамилия
Лукихин
Имя
Андрей
Отчество
Никитин
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Рузский уезд, Хотебцовская волость, поселка Иванова
Ценз
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