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Львов Александр

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Львов Александр
Фамилия
Львов
Имя
Александр
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Рузский уезд, Васильевская волость, Чудцева
Ценз
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