Лысенков Аркадий Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛысенков Аркадий Константинович

Лысенков Аркадий Константинович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Лысенков Аркадий Константинович
Фамилия
Лысенков
Имя
Аркадий
Отчество
Константинович
Занятие
пот. поч. гражд.
Адрес
Московская губерния, Рузский уезд, Орешковская волость, Дуброве
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close