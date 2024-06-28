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Лукошкин Михаил Никитин

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Лукошкин Михаил Никитин
Фамилия
Лукошкин
Имя
Михаил
Отчество
Никитин
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Рузский уезд, Судниковская волость, Судникова
Ценз
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