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Лавров Вукол Михайлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Лавров Вукол Михайлович
Фамилия
Лавров
Имя
Вукол
Отчество
Михайлович
Занятие
пот. поч. гр.
Адрес
Московская губерния, Рузский уезд, Горбовская волость, Псаревой
Ценз
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