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Коньков Гавриил Николаев

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Коньков Гавриил Николаев
Фамилия
Коньков
Имя
Гавриил
Отчество
Николаев
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Звенигородский уезд, Карцева
Ценз
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