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Изотов Егор Яковлев

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Изотов Егор Яковлев
Фамилия
Изотов
Имя
Егор
Отчество
Яковлев
Адрес
Московская губерния, Звенигородский уезд, Пятницкая волость, Ушакова
Ценз
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