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Ежов Михей Маркелов

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ежов Михей Маркелов
Фамилия
Ежов
Имя
Михей
Отчество
Маркелов
Адрес
Московская губерния, Рузский уезд, Хотебцовская волость, Матвейцева
Ценз
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