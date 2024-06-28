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Елагин Сергей Сергеев

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Елагин Сергей Сергеев
Фамилия
Елагин
Имя
Сергей
Отчество
Сергеев
Занятие
сын тит. сов.
Адрес
Московская губерния, Рузский уезд, Горбовская волость, Ново-Теряеве
Ценз
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