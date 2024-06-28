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Давдов Афанасий Давыдов

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Давдов Афанасий Давыдов
Фамилия
Давдов
Имя
Афанасий
Отчество
Давыдов
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Звенигородский уезд, Пятницкая волость, Ушакова
Ценз
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