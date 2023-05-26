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Горяинов Сергей Афонасьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Горяинов Сергей Афонасьевич
Фамилия
Горяинов
Имя
Сергей
Отчество
Афонасьевич
Занятие
сын ст. сов.
Адрес
Московская губерния, Рузский уезд, Васильевская волость, Ядрошине
Ценз
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