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Гваве Николай Семенович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Гваве Николай Семенович
Фамилия
Гваве
Имя
Николай
Отчество
Семенович
Занятие
г. секр.
Адрес
Московская губерния, Рузский уезд, Горбовская волость, Филимонцове
Ценз
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