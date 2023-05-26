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Горячев Дмитрий Никифорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Горячев Дмитрий Никифорович
Фамилия
Горячев
Имя
Дмитрий
Отчество
Никифорович
Занятие
стат. сов.
Адрес
Московская губерния, Рузский уезд, Моревская волость, Даниловке
Ценз
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