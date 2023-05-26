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Васильев Прохор

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Васильев Прохор
Фамилия
Васильев
Имя
Прохор
Адрес
Московская губерния, Рузский уезд, Шелковская волость, Облянищева
Ценз
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