Баженов Алексей Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаженов Алексей Дмитриев

Баженов Алексей Дмитриев

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Баженов Алексей Дмитриев
Фамилия
Баженов
Имя
Алексей
Отчество
Дмитриев
Сословие
купечество
Адрес
Руза
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close