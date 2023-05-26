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Беляев Сергей Андрианович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Беляев Сергей Андрианович
Фамилия
Беляев
Имя
Сергей
Отчество
Андрианович
Занятие
над. сов.
Адрес
Московская губерния, Рузский уезд, Васильевская волость, Троицком
Ценз
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