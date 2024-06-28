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Антонов Сергей Алексеев

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Антонов Сергей Алексеев
Фамилия
Антонов
Имя
Сергей
Отчество
Алексеев
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Рузский уезд, Судниковская волость, Осташева
Ценз
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