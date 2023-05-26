Кононов Василий Агафонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКононов Василий Агафонович

Кононов Василий Агафонович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Кононов Василий Агафонович
Фамилия
Кононов
Имя
Василий
Отчество
Агафонович
Сословие
мещане
Адрес
Богородск
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Богородском Городском Съезде, для избрания выборщиков по Государственной Думе. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №91. - С. 10.

Страницы, связанные с этой записью

Это — страницы людей, в которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Скрыть
Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1843
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close