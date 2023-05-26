Карозин Михаил Сергеевич
Из справочника
Списки избирателей 1906 года
- Избиратель
- Карозин Михаил Сергеевич
- Фамилия
- Карозин
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Сергеевич
- Сословие
- крестьяне
- Адрес
- Богородск
- Ценз
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- Источник
- Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Богородском Городском Съезде, для избрания выборщиков по Государственной Думе. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №91. - С. 9.
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