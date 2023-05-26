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Треногин Петр Александрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Треногин Петр Александрович
Фамилия
Треногин
Имя
Петр
Отчество
Александрович
Занятие
гражд. г. Рославля Смолен. губ.
Адрес
Московская губерния, Звенигородский уезд, Юдине
Ценз
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Источник
Приложение. Список управляющих имениями и арендаторов, составленный на основании отд. 3 высочайшего Указа 11 декабря 1905 года. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №90. - С. 55.

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