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Попов Владимир Александрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Попов Владимир Александрович
Фамилия
Попов
Имя
Владимир
Отчество
Александрович
Занятие
колл. совет.
Адрес
Московская губерния, Звенигородский уезд, Ковальках-Ивонине
Ценз
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Источник
Приложение. Список управляющих имениями и арендаторов, составленный на основании отд. 3 высочайшего Указа 11 декабря 1905 года. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №90. - С. 55.

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