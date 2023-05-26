Изотов Филипп Егорович
Из справочника
Списки избирателей 1906 года
- Избиратель
- Изотов Филипп Егорович
- Фамилия
- Изотов
- Имя
- Филипп
- Отчество
- Егорович
- Сословие
- крестьяне
- Адрес
- Климовический уезд, Загустинская волость, Поварове
- Ценз
- Войдите, чтобы увидеть больше информации
- Источник
- Приложение. Список управляющих имениями и арендаторов, составленный на основании отд. 3 высочайшего Указа 11 декабря 1905 года. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №90. - С. 55.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.