Тюрин Владимир Евграфович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТюрин Владимир Евграфович

Тюрин Владимир Евграфович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Тюрин Владимир Евграфович
Фамилия
Тюрин
Имя
Владимир
Отчество
Евграфович
Занятие
кол. совет.
Адрес
Московская губерния, Звенигородский уезд, Одинцово
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close