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Слабодчиков Александр Николаевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Слабодчиков Александр Николаевич
Фамилия
Слабодчиков
Имя
Александр
Отчество
Николаевич
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Звенигородский уезд, Голицыно
Ценз
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