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Макаров Алексей

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Макаров Алексей
Фамилия
Макаров
Имя
Алексей
Адрес
Московская губерния, Звенигородский уезд, Борвиха
Ценз
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
27.03.1890 ст.
24.10.1970
Барвиха, Одинцовский муниципальный район, Московская область
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