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Зубалов Лев Константинович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Зубалов Лев Константинович
Фамилия
Зубалов
Имя
Лев
Отчество
Константинович
Сословие
дворяне
Адрес
Московская губерния, Звенигородский уезд, Кольчуг
Ценз
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