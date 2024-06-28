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Щуцман Михаил Сергеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Щуцман Михаил Сергеевич
Фамилия
Щуцман
Имя
Михаил
Отчество
Сергеевич
Сословие
дворяне
Адрес
Московская губерния, Звенигородский уезд, Перхушковская волость, Захарове
Ценз
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