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Шапиро Осип Маркович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Шапиро Осип Маркович
Фамилия
Шапиро
Имя
Осип
Отчество
Маркович
Занятие
провизор
Адрес
Московская губерния, Звенигородский уезд, Перхушковская волость, Одинцове
Ценз
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