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Толокнов Федот Михайлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Толокнов Федот Михайлович
Фамилия
Толокнов
Имя
Федот
Отчество
Михайлович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Звенигородский уезд, Шараповская волость, Пронском
Ценз
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