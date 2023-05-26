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Сысоев Антон Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сысоев Антон Иванович
Фамилия
Сысоев
Имя
Антон
Отчество
Иванович
Сословие
купечество
Адрес
Московская губерния, Звенигородский уезд, Перхушковская волость, Сидоровск.
Ценз
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