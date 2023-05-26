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Решетников Николай Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Решетников Николай Иванович
Фамилия
Решетников
Имя
Николай
Отчество
Иванович
Занятие
пот. п. гр.
Адрес
Московская губерния, Звенигородский уезд, Голубом
Ценз
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